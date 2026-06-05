Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Weihnachten in Vegas

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 44vom 05.06.2026
Weihnachten in Vegas

Weihnachten in VegasJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 44: Weihnachten in Vegas

40 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In gemütlicher Runde und weihnachtlichem Dekor blicken die Harrisons unter anderem auf die besten und die schlechtesten Deals zurück, die sie je gemacht haben.

Weitere Folgen in Staffel 12

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 8 Staffeln und Folgen