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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Kommunistenkarre

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 54vom 04.06.2026
Kommunistenkarre

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 54: Kommunistenkarre

20 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Corey begutachtet ein Auto der Marke Buick aus dem Jahr 1940. Glaubt man den Gerüchten, gehörte es einst Fidel Castro.

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