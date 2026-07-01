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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Schritt für Schritt

ProSieben MAXXStaffel 12Folge 46vom 01.07.2026
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 46: Schritt für Schritt

20 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Händler begutachten ein Fahndungsplakat für den legendären Bösewicht John Dillinger.

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