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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Gut gefeilt

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 40vom 01.06.2026
Gut gefeilt

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 40: Gut gefeilt

21 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Pawn Stars begutachten eine individuell angefertigte Harley Davidson aus dem Jahr 1951.

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