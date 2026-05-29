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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Zwischen den Stühlen

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 38vom 29.05.2026
Zwischen den Stühlen

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 38: Zwischen den Stühlen

21 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Händler prüfen eine Aktentasche, die dem verstorbenen Flugpionier und Schriftsteller Charles Lindberg gehört haben soll.

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