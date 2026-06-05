Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 56: Verschlumpft nochmal
20 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein makabres Fundstück weckt Ricks Interesse. Es handelt sich um einen Eisensarg aus dem 19. Jahrhundert.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC