Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Big Rick Is Watching You

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 50vom 03.06.2026
Big Rick Is Watching You

Big Rick Is Watching YouJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 50: Big Rick Is Watching You

20 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Corey und Chumlee begutachten ein Paar Kinder-Air-Jordans, signiert von Michael Jordan.

Weitere Folgen in Staffel 12

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 6 Staffeln und Folgen