Piet Pirat
Folge 10: Zäh wie Leder
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Piet Pirat räumt seine Kabine auf und dabei fällt ihm einer seiner alten Stiefel ins Wasser. In der Zwischenzeit versucht sich Berend als Angler. Krista glaubt, dass er nichts außer unappetitliche Fische fangen wird und so schließen die beiden eine Wette ab: Alles, was Berend fängt, muss er auch essen. Nach einiger Zeit hat er tatsächlich etwas an der Leine und zieht es rauf. Doch leider ist es der alte Stiefel von Piet Pirat, den er am Ende aufessen muss.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Piet Pirat
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0