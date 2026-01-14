Zum Inhalt springenBarrierefrei
Piet Pirat

Besuch vom Meeresgott

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 13vom 14.01.2026
Folge 13: Besuch vom Meeresgott

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Als Berend Steven eine Geschichte über den Meeresgott Neptun vorliest, kommt ihm eine Idee: Er möchte auch einmal als Gottheit verehrt werden und verkleidet sich als Neptun und Steven als Meerjungfrau. Zunächst scheint sein Plan zu funktionieren, Piet und Krista sind beeindruckt. Doch als Piet bemerkt, dass die Meerjungfrau nicht sprechen kann und Neptun Pfannkuchen essen möchte, wird der Kapitän des Krummen Kahns misstrauisch. Daraufhin garniert er die Pfannkuchen mit einer gehörigen Prise Pfeffer, woraufhin Berend gewaltig niesen muss und so am Ende der Schwindel auffliegt.

