Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Piet Pirat

Vom Regen in die Pampe

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 18vom 14.01.2026
Vom Regen in die Pampe

Vom Regen in die PampeJetzt kostenlos streamen

Piet Pirat

Folge 18: Vom Regen in die Pampe

5 Min.Folge vom 14.01.2026

Krista hat die Wäsche gewaschen und will sie zum Trocknen oben auf Deck aufhängen. Berend rät ihr davon ab, weil es schon den ganzen Tag lang regnet. Da kommt Steven eine Idee. Zusammen mit Berend bauen sie eine drehbare Wäscheleine und hängen die sauberen Sachen daran auf. Nachdem die Wäsche getrocknet ist und Krista sie abnehmen will, führt Berend ihr den praktischen Drehmechanismus der Wäscheleine vor. Aber zu allem Unglück steht Berends Kochtopf im Weg und die frisch gewaschene Wäsche ist mit Brockenpampe besudelt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Piet Pirat
Studio 100 International
Piet Pirat

Piet Pirat

Alle 1 Staffeln und Folgen