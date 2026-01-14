Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 12vom 14.01.2026
6 Min.Folge vom 14.01.2026

Während Berend das Mittagessen zubereitet, spielen Piet, Krista und Steven Karten. Als Piet und Krista sich über Stevens Spielweise aufregen, verlässt Steven den Tisch und will nicht mehr mitspielen. Piet fragt daraufhin Berend, ob er mitspielen möchte. Er ist einverstanden und schickt Steven in die Kombüse, der wenig später ein Feuer entdeckt, das durch Berends Unvorsichtigkeit ausbrach. Nachdem Steven vergeblich um Hilfe gestikuliert, entschließt er sich, selbst das Feuer zu löschen und wird als Held gefeiert.

