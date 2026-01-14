Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Piet Pirat

Die Maus auf Rollschuhen

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 4vom 14.01.2026
Die Maus auf Rollschuhen

Die Maus auf RollschuhenJetzt kostenlos streamen

Piet Pirat

Folge 4: Die Maus auf Rollschuhen

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Als eine Maus an Bord des krummen Kahns auftaucht, bekommt Krista riesige Angst. Kapitän Piet und Berend bauen sofort eine Mausefalle und warten auf den kleinen Nager. Doch nachdem sie die Maus erwischt haben, müssen die beiden feststellen, dass es sich dabei nur um eine Spielzeugmaus handelt. Die Maus auf Rädern gehört Steven, der Krista einen Schreck einjagen wollte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Piet Pirat
Studio 100 Kids
Piet Pirat

Piet Pirat

Alle 1 Staffeln und Folgen