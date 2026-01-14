Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 7vom 14.01.2026
6 Min.Folge vom 14.01.2026

Berend vergisst immer wieder, dass Steven nicht sprechen kann. Entschlossen behauptet er, Steven ganz leicht das Sprechen beibringen zu können. Piet wettet dagegen und verspricht ihm hundert Golddukaten, sollte Berend es tatsächlich schaffen, Steven zum Sprechen zu bringen. Doch Berends Bemühungen scheitern, Steven bringt trotz äußerster Anstrengung nicht einen Laut heraus. Weil er sich die Golddukaten nicht entgehen lassen will, greift Berend zu einem Trick: Er versteckt sich unter dem Tisch, auf dem Steven sitzt und spricht mit verstellter Stimme an Stevens Stelle, der nur den Mund bewegt.

Studio 100 International
