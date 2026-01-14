Piet Pirat
Folge 6: Scherben bringen Glück
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Krista und Kapitän Piet haben eine kleine Überraschung für Berend. Damit er sie zunächst nicht sieht, schickt Piet Berend und Steven zum Abwaschen in die Kombüse. Nach kurzer Zeit ist Berend vom Spülen genervt, doch Steven hat eine Idee, um die Sache abzukürzen. Sie legen das schmutzige Geschirr in ein Netz und lassen es ins Meerwasser runter. Leider geht das gesamte Geschirr dabei kaputt. Aber Berend hat Glück im Unglück, denn Piet und Krista überraschen ihn mit einem nagelneuen Service für den krummen Kahn.
