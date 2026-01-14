Zum Inhalt springenBarrierefrei
Piet Pirat - Studio 100 International - Staffel 1, Folge 14 vom 14.01.2026
Folge 14: Blindekuh

5 Min. Folge vom 14.01.2026

Der Krumme Kahn liegt vor Anker und Piet und Krista gehen an Land, um Einkäufe zu erledigen. Steven und Berend langweilen sich an Bord, bis Berend auf die Idee kommt, Blindekuh zu spielen. Leider vergisst Berend wieder einmal, dass Steven nicht sprechen und keinen Mucks von sich geben kann. Als Berend mit verbundenen Augen an der Reihe ist, Steven zu fangen, kann er diesen nicht hören, läuft ziellos umher und stürzt schließlich über Bord. Die Folge: eine dicke Erkältung und viel Gelächter von den anderen!

