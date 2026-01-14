Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 5vom 14.01.2026
Wer ist hier der Affe?

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Steven malt das Portrait eines Affen und Kapitän Piet ist davon begeistert. Allerdings findet er, dass der Kopf des Affen etwas misslungen sei. Steven hat die rettende Idee: Er schneidet einfach den Kopf aus und steckt seinen eigenen durch das Bild. Berend ist überwältigt und will sofort mitspielen. Doch als er versucht, seinen Kopf wieder herauszuziehen, scheitert er kläglich. Piet und Steven probieren, Berend zu befreien. Aber alle Mühe ist vergeblich. Piet ruft die starke Krista zu Hilfe, die grobschlächtig das Bild in Einzelstücke zerlegt.

