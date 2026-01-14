Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Piet Pirat

Sturm ahoi

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 2vom 14.01.2026
Sturm ahoi

Sturm ahoiJetzt kostenlos streamen

Piet Pirat

Folge 2: Sturm ahoi

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Berend hat Geburtstag und Piet, Krista und Steven wollen ihn mit einer selbstgebackenen Sahnetorte überraschen. Berend ist gerührt, dass seine Freunde an seinen Ehrentag gedacht haben. Doch als Krista Steven bittet, für alle Teller und Gabeln zu holen, teilt Berend den anderen mit, dass es seine Sahnetorte ist und dass er sie nicht teilen wird. Ein Sturm kommt auf und die Sahnetorte verteilt sich unfreiwillig in den Gesichtern von Piet, Krista und Steven, die auf diese Weise doch noch etwas von der Torte abbekommen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Piet Pirat
Studio 100 Kids
Piet Pirat

Piet Pirat

Alle 1 Staffeln und Folgen