Wer ist der stärkste Pirat?Jetzt kostenlos streamen
Piet Pirat
Folge 8: Wer ist der stärkste Pirat?
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Berend behauptet, dass er stärker als Krista sei. Diese Provokation nimmt Krista zum Anlass, Steven, Piet und Berend zum Armdrücken herauszufordern. Nachdem die Männer gegen die starke Piratin verloren haben, kommt Berend eine brilliante Idee: Er geht mit einem unechten Arm aus Holz in den Kampf, doch in dem Augenblick, als Krista schon resigniert, muss Berend niesen und die Sache fliegt auf.
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Piet Pirat
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
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