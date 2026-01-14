Zum Inhalt springenBarrierefrei
Piet Pirat

Schlauer Berend

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 22vom 14.01.2026
Schlauer Berend

Schlauer BerendJetzt kostenlos streamen

Piet Pirat

Folge 22: Schlauer Berend

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Berend hat eine alte Truhe gefunden, in der sich Sachen von seiner Großmutter befinden. Neben einigen anderen Sachen entdeckt er eine Brille, die er sich sofort aufsetzt. Kapitän Piet findet, dass er mit Brille viel intelligenter aussieht und der stolze Berend beschließt, sie nie mehr abzusetzen. Als er seine Brockenpampe zubereiten will, kommen die ersten Schwierigkeiten auf ihn zu, weil er durch die Brille alles verschwommen sieht und er verwechselt sämtliche Zutaten

Piet Pirat
Studio 100 International
Piet Pirat

Piet Pirat

