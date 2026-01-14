Piet Pirat
Folge 25: Das Seeungeheuer
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Piet Pirat liest den Anderen eine Geschichte über ein Seeungeheuer vor. Danach behaupten Krista und Berend, dass sie keine Angst davor hätten, nur Steven versteckte sich am Ende unter dem Tisch. Als Piet, Krista und Steven den ängstlichen Steven auslachen, schmiedet er seinen Racheplan. Nachts verkleidet er sich als Seeungeheuer und schleicht sich in die Kajüte des Kapitäns. Dessen Hilfe-Schreie rufen Krista und Berend auf den Plan, die aber genauso schnell das Weite suchen, als sie das Seeungeheuer begegnen.
Genre:Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0