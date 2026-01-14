Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Piet Pirat

Das Seeungeheuer

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 25vom 14.01.2026
Das Seeungeheuer

Das SeeungeheuerJetzt kostenlos streamen

Piet Pirat

Folge 25: Das Seeungeheuer

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Piet Pirat liest den Anderen eine Geschichte über ein Seeungeheuer vor. Danach behaupten Krista und Berend, dass sie keine Angst davor hätten, nur Steven versteckte sich am Ende unter dem Tisch. Als Piet, Krista und Steven den ängstlichen Steven auslachen, schmiedet er seinen Racheplan. Nachts verkleidet er sich als Seeungeheuer und schleicht sich in die Kajüte des Kapitäns. Dessen Hilfe-Schreie rufen Krista und Berend auf den Plan, die aber genauso schnell das Weite suchen, als sie das Seeungeheuer begegnen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Piet Pirat
Studio 100 International
Piet Pirat

Piet Pirat

Alle 1 Staffeln und Folgen