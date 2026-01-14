Piet Pirat
Folge 30: Vase mit Botschaft
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Piet Pirat macht eine sensationelle Entdeckung und zeigt sie seinen Freunden. Er hat eine Vase gefunden, in der eine Botschaft geschrieben steht. Berend hat sofort eine Idee, wie man die Nachricht lesen könnte, ohne die Vase zu zerstören. Steven muss dafür seinen Kopf hineinstecken und soll ihnen dann von der hinterlassenen Nachricht berichten. Aber Berend hat nicht daran gedacht, dass Steven stumm ist und versucht vergeblich, ihm die Vase wieder abzunehmen. Als er mit einem Hammer kurzen Prozess machen will, rennt Steven davon und gegen eine geschlossene Tür.
