Piet Pirat
Folge 34: Kapitän Schwarzbart
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Berend und Steven wollen Kapitän Pit Pirat einen Streich spielen und hängen heimlich ein Bild des gefürchteten Kapitäns Schwarzbart auf. Nachdem es Piet und Krista entdecken, weiß Piet sofort, dass Kapitän Schwarzbart drei Warnungen auf einem Schiff hinterlässt, bevor er es überfällt. Als die beiden Strolche das dritte Bild aufhängen, werden sie von Piet und Krista dabei beobachtet und der Schwindel fliegt auf. Piet dreht den Spieß um, verkleidet sich als Kapitän Schwarzbart und liest Berend die Leviten. Am Ende nimmt er seine Maskerade ab und lacht zusammen mit Krista die beiden Lausebengel aus.
Piet Pirat
Genre:Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0