Piet Pirat
Folge 44: Schockoladenmilch
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Krista Kräftig bringt vom Einkaufen eine Flasche Schokoladenmilch mit. Doch erst morgen früh zum Frühstück darf sie getrunken werden. Um nicht so lange warten zu müssen, gehen Piet, Berend und Steven früh ins Bett. Nachts schleichen sie sich heimlich – einer nach dem anderen – aus ihren Kajüten in die Küche, um einen Schluck Schokoladenmilch zu trinken. So geht es die ganze Nacht. Am nächsten Morgen zum Frühstück ist die Flasche leer. Und verräterische Schokoladen-Spuren an den Mündern verraten die Leckermäulchen...
Genre:Kinder, Familie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0