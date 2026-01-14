Piet Pirat
Folge 45: Baby an Bord
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Krista und Piet entdecken auf hoher See ein Körbchen. Darin liegt ein Baby. Sie nehmen es an Bord und kümmern sich abwechselnd alle vier aufopferungsvoll um das Baby, müssen aber feststellen, dass dies gar nicht so leicht ist. Das Baby weint und weint. Schließlich findet Berend im Körbchen einen Brief von der Mutter des Babys, die nicht selber für ihr Kind sorgen kann und den Finder bittet, es zu seiner Großmutter zu bringen. Schweren Herzens gehen sie vor Anker und nehmen Abschied.
Piet Pirat
Genre:Kinder, Abenteuer, Comedy
