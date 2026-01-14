Piet Pirat
Folge 49: Der Angel- Wettbewerb
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Krista und Berend streiten sich, wer von beiden an Bord des Krummen Kahns der beste Angler ist. Piet schlägt einen Angelwettbewerb vor, bei dem derjenige der Sieger ist, der innerhalb von einer Stunde die meisten Fische gefangen hat. Während Krista ihre Angel vorbereitet, bittet Berend Steven um einen Gefallen: Er soll während des Wettbewerbs die Fische aus der Kombüse an Berends Haken hängen. Gesagt, getan. Aber Piet kommt den beiden Schummlern auf die Schliche und erklärt Krista, die wenigstens einen alten Stiefel gefangen hat, zur Siegerin.
Piet Pirat
Genre:Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0