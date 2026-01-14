Piet Pirat
Folge 50: Das Geisterschiff
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Piet Pirat liest den anderen vor dem Schlafengehen eine Geistergeschichte vor. Steven hat daraufhin solche Angst, dass er nicht alleine schlafen will. Er sucht nach einem Schlafplatz und findet ihn schließlich unter ein paar Segeln auf einem Tisch. Als Piet nachts nach einem Alptraum wach wird und sich etwas zu trinken holen möchte, kommt er an Steven vorbei, der sich im Traum unter den Segeltüchern bewegt. Piet denkt sofort, dass es sich um ein Gespenst handelt und läuft davon.
