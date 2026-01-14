Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Piet Pirat

Schäfchen zählen

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 51vom 14.01.2026
Schäfchen zählen

Schäfchen zählenJetzt kostenlos streamen

Piet Pirat

Folge 51: Schäfchen zählen

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Piet Pirat hat große Einschlaf-Schwierigkeiten und Krista hat eine Idee, wie sie den Kapitän in den Schlaf wiegen könnten. Doch weder die warme Milch, noch Berends Gutenachtlied können an dem Umstand etwas ändern. Berend hat eine weitere Idee und holt eine Herde Schafe an Bord, die der Kapitän zählen kann. Dennoch bleibt Piet weiterhin wach, im Gegensatz zu den anderen dreien, die von der Zählerei müde geworden sind. Völlig verzweifelt und am Ende zieht sich der Kapitän in seine Kajüte zurück.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Piet Pirat
Studio 100 International
Piet Pirat

Piet Pirat

Alle 1 Staffeln und Folgen