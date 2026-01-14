Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 1vom 14.01.2026
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Zeke ist es endgültig satt. Er kann den allmorgendlichen Haferschleim nicht mehr ertragen! Also zeichnet er sich mit seinem magischen Notizbock einen ganzen Berg von Pfannkuchen. Doch leider stellt es sich für ihn im Sportunterricht durchaus nicht als Vorteil heraus, diese Pfannkuchen auch alle gegessen zu haben. Er versagt auf ganzer Linie. Aufgrund der Initiative von Ike, Zekes liebem Bruder und der größten Sportskanone weit und breit, soll er als rechter Schlappschwanz in einem Trainings-camp Kondition und Kraft bolzen. Natürlich ist ein Trainingscamp, das in seinen Methoden nirgends hinter dem von Elitesoldaten zurückbleibt, der denkbar übelste Ort für eine Künstlerseele wie Zeke. Doch was soll er tun? Ein Fluchtversuch scheitert. Und Jay, sein allerbester Freund, scheint ihm ebenfalls nicht behilflich sein zu können. Wie also entrinnt Zeke seinem Kasernenhof-Inferno?

Studio 100 International
