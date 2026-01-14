Der versteinerte FreundJetzt kostenlos streamen
Piets irre Pleiten
Folge 14: Der versteinerte Freund
Bei einem Schulwettbewerb wird die originellste Skulptur belohnt. Klar, dass Zeke als Künstler daran teilhaben möchte. Blöd ist nur, dass er zeichnen, aber nicht bildhauen kann. Aber Zeke wäre nicht Zeke, wenn ihm nicht doch etwas Geniales einfallen wür-de. Er zaubert sich mit Hilfe seines wunderbaren Notizblocks in Sekundenschnelle eine berühmte, aber verschwunden geglaubte Skulptur von Michelangelo herbei und glaubt, damit den Wettbewerb gewinnen zu können. Doch alles kommt anders als gedacht. Denn die Marmorfigur lebt, nennt sich Joey und sorgt mit italienischem Akzent dafür, dass Zeke und seinem besten Freund Jay die Kinnlade nach unten kracht. Es braucht eine Weile, bis die beiden Freunde erkennen, dass es Joeys größte Sehnsucht ist, sich in echten Stein zurückzuverwandeln und im Museum zu stehen. Es stellt sich also die Frage, wie diesem Wunsch nachzukommen ist und wie – gleichzeitig - Zeke als Sieger aus dem Schulwettbewerb hervorgehen könnte.
