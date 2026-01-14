Piets irre Pleiten
Folge 8: In Rachels Gehirn
Die Urlaubsreise von Familie Palmer platzt, weil Tochter Rachel sich plötzlich unbe-dingt bei einem Casting für irgendeine Statistenrolle bewerben will. Zeke ist deshalb so sauer, dass er die Sache keineswegs auf sich beruhen lassen will. Flugs macht er eine lose Zeichnung in sein magisches Notizblock – und findet sich mit seinem Kumpel Jay mitten im Hirn von Rachel wieder! Mit seinem Wunderzeichenblock ist er jetzt in der Lage, seine Schwester sagen und tun zu lassen, was immer er will. Doch der Schuss geht nach hinten los. Kaum benimmt sich Rachel beim Casting so richtig daneben, finden die Produzenten sie gut und engagieren sie für die Hauptrolle. Damit ist der Familien-Urlaub endgültig abgehakt. Und schlimmer: Wie kommen Zeke und Jay wieder aus dem Hirn heraus, wo ihnen doch der Zeichenblock weggerutscht und im Rachels Magen gelandet ist? Und sollten sie einen Weg ins Freie finden: wie können sie sich wieder auf ihre normale Statur vergrößern?
