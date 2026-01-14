Piets irre Pleiten
Folge 13: König Piet
Wer hat nicht auch schon mit dem Gedanken gespielt, einmal König zu sein und alles selbst bestimmen zu können? Zeke macht sich diesen Traum war, indem er die magischen Kräfte seines elektronischen Notizblocks einsetzt. Fortan hat nur er allein das Sagen. Zeke wird von coolen Bodyguards bewacht, kann lästige Schulfächer kurzerhand abschaffen und jeden Tag futtern, was ihm Spaß macht: Schokolade, Pizza und Eis. Glücklich wird er trotzdem nicht. Denn Zeke merkt sehr wohl, dass niemand mehr ehrlich zu ihm ist und dass alle Angst vor ihm haben. Ganz klar, da muss sich etwas ändern! Mit Hilfe seines wundersamen Geräts schafft er eine Welt, in der er selbst zwar König bleibt, in der aber auch stets ein jeder nichts anderes als die Wahrheit sagt. Das klingt im ersten Moment gut, führt auf Dauer aber zu jeder Menge höchst unangenehmer Verwicklungen.
