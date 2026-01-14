Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Piets irre Pleiten

Super-Piet

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 11vom 14.01.2026
Super-Piet

Super-PietJetzt kostenlos streamen

Piets irre Pleiten

Folge 11: Super-Piet

23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Irgendwer hat Ida Palmers elektronischen Terminkalender und damit das entschie-den Wichtigste in ihrem durchorganisierten Leben gestohlen. Zeke erklärt selbstlos, das Problem aus der Welt zu schaffen. Obwohl ihn sein Freund Jay dazu für voll-kommen unfähig hält, will Zeke beweisen, dass er den Dieb aufstöbern und dingfest machen kann. Was läge da näher, als sich zu diesem Zweck mittels seines magischen Zeichenblocks in einen der Superhelden aus dem Fernsehen zu verwan-deln? Zeke ist überzeugt davon, dass so ein Wundermann das rätselhafte Verbre-chen blitzschnell zu lösen vermag. Doch er irrt sich. „Schnell“ gelingt ihm erst einmal gar nichts. Im Gegenteil. Es ist selbst als Superheld ein äußerst steiniger Weg, dem Täter auf die Spur zu kommen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Piets irre Pleiten
Studio 100 International
Piets irre Pleiten

Piets irre Pleiten

Alle 1 Staffeln und Folgen