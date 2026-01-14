Piets irre Pleiten
Folge 11: Super-Piet
Irgendwer hat Ida Palmers elektronischen Terminkalender und damit das entschie-den Wichtigste in ihrem durchorganisierten Leben gestohlen. Zeke erklärt selbstlos, das Problem aus der Welt zu schaffen. Obwohl ihn sein Freund Jay dazu für voll-kommen unfähig hält, will Zeke beweisen, dass er den Dieb aufstöbern und dingfest machen kann. Was läge da näher, als sich zu diesem Zweck mittels seines magischen Zeichenblocks in einen der Superhelden aus dem Fernsehen zu verwan-deln? Zeke ist überzeugt davon, dass so ein Wundermann das rätselhafte Verbre-chen blitzschnell zu lösen vermag. Doch er irrt sich. „Schnell“ gelingt ihm erst einmal gar nichts. Im Gegenteil. Es ist selbst als Superheld ein äußerst steiniger Weg, dem Täter auf die Spur zu kommen.
