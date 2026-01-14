Piets irre Pleiten
Folge 19: Die Witzfigur
Zekes größter Wunsch ist es, Maxine zu imponieren. Möglicher Weise könnte ihm das gelingen, wenn er sich als einer erweist, der Maxine zum Lachen bringt. Um solchem Anspruch gerecht zu werden, bedient er sich seines magischen Notizblocks, und tatsächlich tut das Zaubergerät seine Arbeit. Die Folge davon ist allerdings, dass Zeke ab sofort nicht mehr den Mund aufmachen kann, ohne dass alle Umstehenden in Lachsalven ausbrechen und sich in Lachkrämpfen kaum noch auf den Beinen halten können. Das ist eine Weile Balsam für Zekes Selbstbewusstsein und scheint ihm auch Pluspunkte bei Maxine zu bringen, doch auf Dauer ist dieses unaufhörliche Gelächter einfach nervtötend und lächerlich. Zeke versucht es anders: er zeichnet sich als einen, den alle anderen schrecklich ernst nehmen. Pech! Auch dieser Versuch droht mit Siebenmeilenschritten schief zu gehen. Was tun? Seine Be-ziehung zu Maxine steht auf dem Spiel.
