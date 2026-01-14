Piets irre Pleiten
Folge 2: Piets Supershow
Natürlich bleibt auch in Zeke’s Familie der Streit nicht aus, wer was und wann im Fernsehen schauen darf. Als Zeke nicht auf seine Kosten kommt, zeichnet er in seinem wundersamen Notizblock einen riesigen Bildschirm. Augenblicklich nimmt der Großbildschirm vor dem Haus der Palmers Aufstellung. Zeke glaubt sich am Ziel sei-ner Wünsche: er kann in Ruhe seine geliebte Reality-Show sehen, die unbekannte Leute berühmt und dieser Woche zuTV-Superstars macht. Doch weit gefehlt! Es dauert nicht lange, da stehen wahre Völkermassen um den Bildschirm, stören Zeke und zanken sich um die Fernbedienung. Jetzt langt’s! Unser Held greift erneut zu seinem elektronischen Block und zeichnet sich frech mitten hinein in die geliebte Sendung. Von einem Moment auf den anderen ist er selbst der Superstar. Spekta-kuläre Aufnahmen im Kreise seiner Familie sollen gedreht werden. Im Kreise seiner Familie? Im Kreise seiner schrillen Eltern und seiner egoistischen Geschwister? Das kann nicht gut gehen! Und es geht nicht gut!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick