Studio 100 KidsStaffel 1Folge 9vom 14.01.2026
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Zeke träumt davon, ungestörte Ruhe im eigenen Haus zu haben: ohne Eltern, ohne Geschwister! Er beschließt, sich mittels seines magischen Notizblocks in einen unsichtbaren Geist zu verwandeln und so furchterregend zu spuken, dass er alle anderen aus den vier Wänden vertreibt. Tatsächlich! Zu Zekes außerordentlichen Vergnügen funktioniert die Sache wie am Schnürchen. Doch seine Hochstimmung, alleiniger Herr im Haus zu sein, bleibt nicht lange ungetrübt. Merkwürdige Dinge geschehen, seltsame Geräusche sind zu hören, Fußtritte im Dunkeln, Schläge auf dem Dach, draußen stürmt und gewittert es! Langsam bekommt es Zeke mit der Angst zu tun. Gibt es nicht nur vorgetäuschte, sondern auch wirkliche Geister?

