Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 12vom 14.01.2026
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Zeke hat sich verkalkuliert. Eigentlich wollte er sich nur besser in die Welt von Mädchen – natürlich vor allem in die von Maxine – einfühlen. Doch sein magischer Zeichenblock hat das offensichtlich falsch verstanden. Zeke ist nun plötzlich selbst ein Mädchen, und Maxine hält ihn für einen wunderbaren Sportskameraden. Mit Sport allerdings hat Zeke nichts im Sinn, schon gar nicht, als er sich mit Maxine in der Mädchenstaffel der Schule wiederfindet und dafür wie ein Irrer trainieren muss. Zeke gerät ordentlich in die Zwickmühle. Soll er sich in einen Jungen zurückverwan-deln und faul und in aller Seelenruhe Milchshakes schlürfen? Oder soll er sich um Maxines Willen, die den Staffelwettbewerb unbedingt gewinnen will, mit hartem Trai-ning quälen und auf sportliche Höchstleistungen hoffen?

Studio 100 International
