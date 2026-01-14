Der WesterntaschenromeoJetzt kostenlos streamen
Piets irre Pleiten
Folge 18: Der Westerntaschenromeo
In Zekes Schule soll "Romeo und Julia" aufgeführt werden. Als Musical und nicht als Schauspiel! Natürlich möchte Maxine die Titelrolle spielen, und Zeke wünscht sich nichts sehnlicher, als unter solchen Voraussetzungen den Liebhaber Romeo zu geben. Den Wunsch kann er sich selbst erfüllen. Schließlich hat er einen magischen Zeichenblock. Mit seiner Hilfe kann Zeke plötzlich singen wie ein Weltmeister, dafür aber kein normales Wort mehr sprechen. Und damit fangen die Probleme erst an. Denn das Casting an der Schule schreibt vor, dass die, die mitspielen wollen, natürlich auch tanzen müssen. Und genau das gibt Zeke den Rest. Zwar gelingt es ihm noch, sich mit Hilfe seines Zaubergerätes zu einem unglaublichen Tänzer zu verwandeln, doch genauso wenig wie vorher das Singen ist nunmehr das Tanzen abzustellen. Schritt für Schritt geht Zeke die Puste aus und das Casting läuft un-abwendbar auf eine einzige Katastrophe hinaus.
