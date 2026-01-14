Piets irre Pleiten
Folge 7: Die Müll-Lawine
Zeke hat es satt. Dieser ewige Ordnungsfimmel seiner Mutter Ida kostet ihm den letzten Nerv. Im ganzen Haus gelten Sauberkeitsregeln, die kaum einer einhalten kann. Also greift Zeke zu seinem zauberischen Notizblock und zeichnet eine Ida, die sich zwischen Bergen von Müll pudelwohl fühlt. So geschieht es! Und von einem Moment auf den anderen scheinen himmlische Zustände im Haushalt zu herrschen. Zeke kann die Füsse auf den Tisch legen, das Bonbonpapier auf den Boden schmeißen und braucht in seinem Zimmer nicht ewig für Ordnung zu sorgen. Doch allmählich bricht das Chaos im Hausstand der Palmers aus. Die Müllberge türmen sich, und Zeke ist sich sicher, dass ganz langsam auch sehr befremdliches Getier Einzug in die Zimmer hält. Die Zustände beginnen, zum Himmel zu stinken. Da zu allem Unglück auch der Zeichenblock im Abfall verschwunden ist, zettelt Zeke eine Verschwörung aller Familienmitglieder gegen Ida an. Sauberkeit soll wieder Einzug halten in die eigenen vier Wände.
