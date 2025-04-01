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Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd

Die Bordstein-Bekanntschaft

DMAXFolge vom 01.04.2025
Die Bordstein-Bekanntschaft

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Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd

Folge vom 01.04.2025: Die Bordstein-Bekanntschaft

42 Min.Folge vom 01.04.2025Ab 12

Ein flüchtiger Pkw-Fahrer hängt bei einer Verfolgungsjagd ein Polizeiauto ab. Dem Vehikel des Beamten wird in Großbritannien ein Bordstein zum Verhängnis. Aber als der Raser seinen Wagen an einer Eisenbahnbrücke abstellt und in einem Gewerbegebiet die Beine in die Hand nimmt, bekommen der Gesetzeshüter und sein Spürhund eine zweite Chance. Jim Carrington und Paul Charlesworth reagieren derweil auf einen verstörenden Notruf. Ein Mann hat am Telefon damit gedroht, das Haus seiner Ex-Partnerin in Brand zu setzen und ihren neuen Freund zu erstechen.

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