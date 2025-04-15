Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd
Folge vom 15.04.2025: Hundsgemein
43 Min.Folge vom 15.04.2025Ab 12
Lisa DeSantis und Jim Carrington sind in einem blitzblanken Streifenwagen in der Nottinghamer Innenstadt unterwegs. Aber nach einer Verfolgungsjagd muss das Fahrzeug wohl bald wieder in die Waschstraße. Denn ein Pkw-Fahrer flüchtet mit seinem Vehikel ins offene Gelände. Bei dem Einsatz werden die Gesetzeshüter von einem Hubschrauber unterstützt. Gav Hall und Matt Daley landen unterdessen in einer Garage einen Volltreffer. Das Duo entdeckt dort fünf Kilo Cannabis mit einem Straßenverkaufswert von 50 000 Pfund. Arbeitet der Dealer für ein kriminelles Netzwerk?
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Genre:Reality, Krimi, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-21: Warner Bros. Discovery, Inc.