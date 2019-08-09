Einzugstag: Die Lästerschwestern starten mit drei tollen GästenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 1: Einzugstag: Die Lästerschwestern starten mit drei tollen Gästen
105 Min.Folge vom 09.08.2019Ab 12
Melissa Khalaj und Jochen Bendel begrüßen zum Auftakt dieser Staffel gleich drei Gäste in ihrer Lästerrunde: Promi Big Brother Gewinner 2017, Jens Hilbert, den Ehemann von GNTM-Kandidatin Theresia und die neue Freundin von Joey Heindle. Sie alle plaudern aus dem Nähkästchen.
Weitere Folgen in Staffel 2019
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen