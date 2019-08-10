"Niemand bringt meine Frau zum Weinen!"Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 2: "Niemand bringt meine Frau zum Weinen!"
81 Min.Folge vom 10.08.2019Ab 12
Bert Wollersheim kann es nicht fassen, dass Jürgen seine Frau zum Weinen gebracht hat und fordert eine Entschuldigung von ihm. Er ist tief gekränkt und droht ihm sogar mit Schlägen. Silvia Wollny verrät ihren Favoriten. Unsere Moderatoren machen den ultimativen Camping-Test.
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Genre:Talk
Produktion:DE, 2014
Copyrights:© SAT.1
