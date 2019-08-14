Tränen, Emotionen, GänsehautJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 6: Tränen, Emotionen, Gänsehaut
73 Min.Folge vom 14.08.2019Ab 12
An Tag 5 wird es auch in der Late Night Show emotional. Sharon und Marta Trovato sind zu Gast bei Jochen und Melissa und sprechen über Jürgens schwere Kindheit. Auch Aaron Troschke schaut vorbei und erzählt uns, was er vom sogenannten Liebespaar hält.
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen