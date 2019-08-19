Dem bekanntesten Privatdetektiv wird auf den Zahn gefühltJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 10: Dem bekanntesten Privatdetektiv wird auf den Zahn gefühlt
85 Min.Folge vom 19.08.2019Ab 12
Nach seinem Exit ist TV-Detektiv Jürgen Trovato zu Gast in der Promi Big Brother - Late Night Show und spricht über seine Zeit im Camp. Die Zeltbewohner müssen sich nun seiner intensiven Analyse stellen. Außerdem kommt Lilos Freund Mathieu Carriere zum Talk zu Jochen und Melissa.
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen