Jürgen bietet Zlatko eine Aussprache anJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 3: Jürgen bietet Zlatko eine Aussprache an
81 Min.Folge vom 11.08.2019Ab 12
Überraschungsgast Jürgen will die Probleme mit Zlatko aus der Welt schaffen, weil sie viel zusammen erlebt haben. Er erklärt sich für eine Aussprache in der Late Night Show bereit. Janine Pink gibt zu: in Tobi könnte ich mich verlieben.
