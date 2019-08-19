Spannender Doppel-Exit auf Deutschlands prominentestem CampingplatzJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 11: Spannender Doppel-Exit auf Deutschlands prominentestem Campingplatz
90 Min.Folge vom 19.08.2019Ab 12
Ginger und Chris sind nach ihrem Exit in der Late Night Show zu Gast, machen ihrem Ärger Luft und rechnen ab.
Weitere Folgen in Staffel 2019
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen