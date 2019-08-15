Wie ernst ist es wirklich bei Janine und Tobi?Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 7: Wie ernst ist es wirklich bei Janine und Tobi?
Folge vom 15.08.2019
An Tag 6 wird es spannend: Natascha Beil und Chethrin Schulze verraten Tobis wahres Gesicht. Außerdem berichten Janines beste Freundinnen Jeanette und Selma über die gemeinsame Jugend mit der Kandidatin.
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2014
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen