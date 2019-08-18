Zlatko rechnet nach seinem Exit abJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 9: Zlatko rechnet nach seinem Exit ab
81 Min.Folge vom 18.08.2019Ab 12
Direkt nachdem Zlatko das Camp verlassen hat, bezieht er in der Promi Big Brother - Late Night Show Stellung zu Jürgen, Joey und Tobine. Außerdem schaut der Gewinner von Promi Big Brother 2016, Ben Tewaag, zum Talk mit Jochen und Melissa vorbei.
