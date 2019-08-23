Das große Finale auf dem CampingplatzJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 15: Das große Finale auf dem Campingplatz
61 Min.Folge vom 23.08.2019Ab 12
Es ist geschafft, Promi Big Brother 2019 hat einen Gewinner. Eigentlich sind es sogar vier. Und natürlich sind alle direkt bei Melissa und Jochen in der Promi Big Brother - Late Night Show. Da ist Party angesagt.
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Genre:Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
