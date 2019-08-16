Halbzeit bei Promi Big Brother und die erste Kandidatin verlässt das CampJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 8: Halbzeit bei Promi Big Brother und die erste Kandidatin verlässt das Camp
82 Min.Folge vom 16.08.2019Ab 12
Direkt nach ihrem Exit ist Eva zu Gast in der Late Night Show, äußert sich zu ihrem Streit mit Chris und berichtet natürlich, was im Haus so wirklich abgeht. Außerdem erklärt uns Joeys Freundin das Phänomen Heindle.
